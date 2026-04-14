'Путин тянет время': Волкер назвал сроки мира и оценил риск 'второго фронта'

Отмечает, что пока идет война с Ираном, российский диктатор готов подождать, поскольку цены на нефть высокие.

Если война с Ираном завершится и удастся снизить цену на нефть, то Владимир Путин может начать задумываться о прекращении боевых действий в Украине. Об этом в интервью"Новости.LIVE" сказал бывший спецпредставитель США по делам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

"Мир возможен уже завтра. Для этого нужно только одно – чтобы Владимир Путин решил завершить войну. На самом деле нет другой причины, почему эта война продолжается. Сделает ли он это в ближайшее время? Думаю, что нет", – прокомментировал он.

Волкер считает, что сейчас Путин выигрывает от ситуации с войной против Ирана.

"Он хочет посмотреть, что будет с ценами на нефть, что будет происходить на фронте, какую политику выберут США. То есть он пока готов тянуть время. Но если война с Ираном завершится и удастся снизить цену на нефть, то он снова окажется в ситуации, как в начале года, когда война становится для него экономически невыгодной, и тогда он может начать задумываться о ее завершении. Это может произойти в этом году, может в следующем", – подчеркнул экс-представитель США.

При этом он отмечает, что Путин не будет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку РФ за годы войны против Украины серьезно истощилась, и российские элиты это понимают.

"Вероятно, и сам Путин это понимает. Если война завершится, то РФ придется восстанавливаться политически, экономически, военно и финансово. И она не будет готова начинать новую войну еще где-то. Более того, многие люди в самой РФ хотят передышки и восстановления. Но для Путина проблема в том, что завершение войны также имеет свои последствия – возвращение большого количества военных, большие расходы, экономика, перестроенная под войну, которая не работает для гражданской жизни. То есть у него сложная ситуация – продолжать войну проблематично, а завершать также непросто. Поэтому он просто тянет время, но когда он в конце концов решит ее завершить, то новой войны РФ не начнет", – пояснил Волкер.

При этом спикер не исключил риска военной операции России против Эстонии или Литвы в ближайшие годы.

По его словам, речь идет не о масштабной войне, а об ограниченной операции – захвате небольшой территории с последующей быстрой остановкой. Целью таких действий РФ он назвал подрыв доверия к НАТО, поскольку отдельные страны Альянса могут не захотеть вступать в войну из-за локального инцидента, и именно это может интересовать Путина.

Напряженность в Европе

Как сообщал УНИАН, страны Балтии усиливают подготовку к возможным военным угрозам со стороны РФ и Беларуси. В частности, на границе Литвы с этими странами уже появились конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае начала войны.

LRT сообщало, что, согласно плану, мосты оснащают инженерными сооружениями для крепления взрывчатых материалов.

Сообщается, что мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы.

