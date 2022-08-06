Министерство иностранных дел Украины объяснило причину признания недействительными дипломатических паспортов 225 народных депутатов.
Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"Дипломатические паспорта выдаются народным депутатам Украины исключительно для осуществления официальных командировок", - подчеркнули в МИД.
Как отметили в ведомстве, в соответствии с положением о дипломатическом паспорте, утвержденным указом президента Украины, после возвращения из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение.
"Ни при каких обстоятельствах дипломатические паспорта не могут использоваться для частных поездок", - подчеркнули в МИД.
"За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращался к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовал с Верховной Радой для организации этого процесса. Последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы", - подчеркнули в министерстве.
"Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение", - заявили в пресс-службе.
Также в МИД отметили, что безотлагательно выдадут дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины аннулировало сотни дипломатических паспортов, в том числе и части нардепов. Это касается тех народных избранников, которые не сдали документы после официальных командировок.
По данным СМИ, "Зеленский злится, что депутаты без дела катаются по заграницам во время войны".