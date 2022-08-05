Это касается тех народных избранников, которые не сдали документы после официальных командировок.

Министерство иностранных дел Украины аннулировало сотни дипломатических паспортов, в том числе и части нардепов.

Об этом сообщает Telegram-канал "УП. Off the record".

Сначала канал со ссылкой на источники анонсировал массовое аннулирование дипломатических паспортов.

"В ближайшее время депутатам, которые не выдавали дипломатические паспорта после официальных командировок, могут их аннулировать. Говорят, Зеленский злится, что депутаты без дела катаются по заграницам во время войны", - говорилось в сообщении.

Впоследствии канал опубликовал список народных избранников, диппаспорта которых аннулированы. Среди них Давид Арахамия, Елизавета Ясько, Алексей Гончаренко, Максим Бужанский и другие.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты во время войны покидали Украину, отправляясь в командировку. Некоторые визиты народных избранников были резонансными. В частности, народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в Чехии на благотворительном ужине и нарвался на шквал критики в сети.

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