Вуйчич извинился за то, что Шарий купил и использовал его видео в собственных целях

На днях Шарий похвастался, что Ник Вуйчич и Майк Тайсон записали ему видео с якобы благодарностями, забыв уточнить, что видео были приобретены на сайте Cameo.

Американский мотивационный тренер Ник Вуйчич извинился, что блогер Анатолий Шарий купил и использовал его видео в политических целях.

Об этом он рассказал в отдельном видео.

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На днях Шарий похвастался, что Ник Вуйчич и Майк Тайсон записали ему видео с якобы благодарностями, забыв уточнить, что видео были приобретены на сайте Cameo.

На сервисе любой желающий может купить поздравление от знаменитостей по отдельной цене. К примеру, видео Вуйчича стоило 149 долларов.

«Я хочу попросить прощения перед теми, кто имеет полное право говорить, что я был дезинформирован Анатолием Шарием. Анатолий Шарий, удали, пожалуйста, это видео. Я не знал, что мое видео с Cameo будет использовано для продвижения своих политических взглядов. Я извиняюсь, что дал себя дезинформировать, и извиняюсь перед теми, кого это оскорбило», – отреагировал Вуйчич.

Как сообщал УНИАН, российский блогер Дмитрий Иванов исследовал ряд кабинетов главы Кремля Владимира Путина и пришел к выводу, что тот работает из бункера.