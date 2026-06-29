Европу охватила жара: куда поехать летом, если хочется прохлады

Эксперты назвали несколько направлений, которые идеально подойдут для летнего отдыха в июле и августе.

Пока значительная часть Европы страдает от аномальной жары, туристические эксперты советуют обратить внимание на направления, где даже в разгар лета можно комфортно отдохнуть без изнурительной жары, пишет Daily Mail.

По словам метеорологов, нынешняя волна жары является необычной, ведь высокие температуры охватили даже северные регионы континента. В то же время в дальнейшем погодные условия должны вернуться к привычному сценарию: на юге Европы сохранится сильная жара, тогда как на севере будет значительно прохладнее.

Во многих европейских странах средняя дневная температура поднялась до отметки около +38 °C, что почти на 20 градусов выше климатической нормы для июня.

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Из-за изменения климатических условий меняются и туристические предпочтения. По данным Booking.com, 54% путешественников отказываются от поездок в слишком жаркие страны, а ещё около четверти специально выбирают так называемый "прохладный отпуск" (coolcation).

Эксперты назвали несколько направлений, которые идеально подойдут для летнего отдыха в июле и августе.

Норвегия: фьорды, побережье и свежий воздух

Одним из лучших вариантов станет путешествие по западному побережью Норвегии.

Маршрут предлагается начать в Бергене, где стоит провести несколько дней, а затем отправиться на автомобиле в Тронхейм - город, который в эпоху раннего Средневековья был столицей викингов.

По пути можно посетить живописные Олесунн, Кристиансунн и район Брюгген, увидеть величественные фьорды, скалистые побережья, леса, уединённые пляжи и многочисленные мосты, соединяющие небольшие острова.

Летом дневная температура здесь обычно не превышает +18 °C.

Дания: комфортная погода и интересные достопримечательности

Еще одним прекрасным вариантом для тех, кто не любит жару, станет Дания.

Путешествие можно начать с Копенгагена, где туристам рекомендуют посетить знаменитый парк развлечений Тиволи, один из старейших в мире, район Кристиания и Национальный музей Дании с обширной коллекцией артефактов эпохи викингов.

После знакомства со столицей стоит отправиться вдоль побережья страны, протянувшегося более чем на 7 тысяч километров. Также среди популярных мест - парк LEGOLAND и музей Ганса Кристиана Андерсена в городе Оденсе.

Днём температура воздуха в Дании обычно составляет около +21 °C, а ночью может опускаться до +12 °C.

Эстония: прохладное Балтийское море и нетронутая природа

Эстония станет отличным выбором для тех, кто хочет сбежать от летней жары. Только в столице страны - Таллинне - можно провести целую неделю, прогуливаясь по средневековым улочкам, посещая старинные храмы, музеи, художественные галереи, блошиные и гастрономические рынки.

Одной из самых интересных локаций является Iglupark - комплекс саун на побережье Балтийского моря. Его главная особенность заключается в том, что после горячей парной посетители могут освежиться в прохладной морской воде.

За пределами столицы стоит побывать в национальном парке Лахемаа, известном болотами, озерами и густыми лесами, где обитают бурые медведи. Любителям активного отдыха рекомендуют также покататься на каяках в национальном парке Соомаа, который часто называют "страной болот".

Отдельного внимания заслуживают многочисленные эстонские острова. Самым известным из них является Сааремаа, однако туристам также рекомендуют посетить Рухну, Аэгну, Найссаар, Вормси и Кихну.

Летом дневная температура здесь обычно не превышает +24 °C.

Галисия: прохладная Испания

Тем, кто хочет отдохнуть в Испании без изнурительной жары, эксперты рекомендуют обратить внимание на Галисию - северо-западный регион страны, где летом обычно на десять градусов прохладнее, чем на популярных южных курортах.

Главной достопримечательностью региона является Сантьяго-де-Компостела - один из важнейших центров паломничества в мире. Именно здесь находится знаменитый собор с реликвиями святого Иакова, куда ежегодно направляются тысячи паломников по знаменитому маршруту Камино-де-Сантьяго.

Неподалеку находится город Ла-Корунья, где можно увидеть римский маяк I века - Башню Геркулеса, а также характерные дома со стеклянными фасадами.

Любителям пляжного отдыха рекомендуют посетить пляж Прайя-де-Родас в национальном парке островов Сиес. Благодаря белому песку и живописным скалам его часто называют одним из самых красивых пляжей Европы.

Летом температура воздуха здесь держится на уровне около +24 °C.

Бретань: комфортное лето на севере Франции

Несмотря на нынешнюю волну экстремальной жары, север Франции традиционно остается одним из самых комфортных регионов для летнего путешествия.

Бретань привлекает туристов суровыми океанскими пейзажами, длинными песчаными пляжами и историческими достопримечательностями.

Во время путешествия стоит посетить знаменитый остров Мон-Сен-Мишель, живописный городок Пон-Авен, прославившийся благодаря художнику Полю Гогену, а также старинный порт Сен-Мало с его крепостными стенами и узкими улочками.

Не менее интересно посетить Нант и Ренн, где туристов ждут замки, художественные галереи и атмосферные местные рынки.

Средняя дневная температура летом в этом регионе составляет около +22 °C.

Литва: балтийский отдых без изнурительной жары

Литва всё активнее привлекает туристов, которые отказываются от поездок в жаркое Средиземноморье. В прошлом году страну посетило рекордное количество путешественников - 1,5 миллиона.

Большинство туристов начинают знакомство с Вильнюса. Столица привлекает средневековыми замками, уютным Старым городом, многочисленными барами и небольшими ресторанами. Также стоит посетить Музей оккупаций и борьбы за свободу, который рассказывает о советском периоде в истории страны.

Особой атмосферой отличается район Ужупис - художественный квартал с галереями и современными кафе. В 1998 году он в шутку провозгласил независимость и даже получил собственную конституцию.

Не менее интересен и второй по величине город страны - Каунас, где можно увидеть средневековый замок, художественные галереи и популярный городской пляж на берегу реки.

Для морского отдыха прекрасно подойдет Куршская коса на юго-западе страны, известная своими широкими песчаными пляжами и высокими дюнами.

Летом дневная температура в Литве обычно составляет около +21 °C.

Швейцария: альпийская прохлада

Тем, кто хочет полностью скрыться от жары, эксперты советуют отправиться в Швейцарские Альпы.

Один из самых популярных маршрутов проходит через Майринген, Венген, Мюррен, Кандерштег, Лойкербад и заканчивается в Церматте. Общая протяженность похода - около 150 километров, а путешествие длится примерно 15 дней.

Маршрут позволяет увидеть легендарные вершины Айгер и Маттерхорн, а также насладиться свежим горным воздухом. Ночью температура здесь может опускаться до +10 °C.

По завершении похода можно отдохнуть в Цюрихе или Женеве, где на берегах озёр обустроены комфортные места для купания.

Днём воздух в Альпах прогревается примерно до +18 °C.

Итальянские Доломиты: горы вместо пляжей

Еще одним замечательным местом для летнего отдыха являются Доломитовые Альпы в Италии.

В качестве базы рекомендуется выбрать курорт Мадонна-ди-Кампильо, который зимой принимает лыжников, а летом превращается в центр горного туризма.

Здесь проложено десятки маршрутов различной сложности, проходящих мимо озер, водопадов, ледников и живописных вершин. Для желающих доступны как самостоятельные прогулки, так и организованные походы с гидом.

В летний сезон также работают канатные дороги, которые помогают легко добраться до отдаленных горных местностей.

Средняя дневная температура составляет около +17 °C.

Австрия: отдых среди Альп

Альтернативой станет австрийская деревня Альпбах, которую часто называют одной из самых красивых в стране.

Здесь туристов встречают традиционные деревянные шале, живописная церковь с высокой башней и величественные альпийские пейзажи.

Летом можно неспешно прогуляться по горным тропам или воспользоваться канатной дорогой, чтобы насладиться панорамными видами. После прогулок гостей ждут многочисленные рестораны, где подают традиционные тирольские блюда.

Днём температура воздуха здесь держится на уровне около +24 °C.

Финляндия: страна белых ночей

Финляндия, которую в этом году уже девятый раз подряд признали самой счастливой страной мира по версии ООН, также станет прекрасным вариантом для летнего путешествия.

Одной из главных особенностей финского лета является почти непрерывный дневной свет - солнце садится очень поздно, а горизонт остается освещенным даже ночью. Именно поэтому страну часто называют "землей полуночного солнца".

Путешествие стоит начать с Хельсинки, где можно посетить музеи, художественные галереи, концертные площадки, местные рынки и совершить морские прогулки к окрестным островам.

После этого туристам рекомендуют арендовать автомобиль и на пароме отправиться на Аландские острова, в частности в город Мариегамн. Далее можно путешествовать между островами, а на обратном пути посетить студенческий город Турку.

Летом днём температура в Финляндии обычно не превышает +21 °C, а ночью опускается примерно до +11 °C.

Жара в Европе

Напомним, на юго-западе Франции воздух прогревался до более чем +44 °C, а в Париже столбики термометров достигли +40 °C. За несколько дней в стране зарегистрировали примерно на тысячу смертей больше, чем обычно фиксируется в этот период. Больше всего пострадали регионы, где был объявлен красный уровень опасности - речь шла об Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Бретани, Центре - Долине Луары, Нормандии и регионе Пэ-де-ла-Луар.

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