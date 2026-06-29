Ситуация ухудшается: в России ряд АЗС полностью перестали продавать бензин

Ранее подобная ситуация была зафиксирована в оккупированном Крыму.

На ряде АЗС в Новосибирской области Российской Федерации официально приостановили продажу топлива физическим лицам. Об этом со ссылкой на сообщение и.о. главы регионального Минпромторга Дениса Рягузова пишет The Moscow Times.

Чиновник добавляет, что сейчас эти АЗС "осуществляют заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам".

В Новосибирской области официально объявили о введении ограничений на продажу топлива 23 июня. АЗС рекомендовали отпускать на один автомобиль не более 40 литров бензина. В канистры разрешили наливать не более 10 литров. Такие ограничения объясняли необходимостью предотвратить дефицит и "спекулятивный спрос" из-за проблем в соседних регионах.

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Накануне введения ограничений власти Новосибирской области уверяли, что предпосылок для них нет. Чиновники сообщали о достаточных запасах топлива и стабильной ситуации на рынке. В то же время сеть "Газпромнефть" самостоятельно ввела лимиты на своих АЗС в регионе.

По состоянию на 29 июня официальные ограничения на продажу топлива действуют примерно в 40 регионах РФ. При этом перебои с поставками, пустые и закрытые заправки были зафиксированы в 85 регионах, с учетом временно оккупированных украинских территорий. Из-за нехватки бензина и дизеля местами начались проблемы с работой общественного транспорта, вывозом мусора и заправкой сельхозтехники.

Накануне российский диктатор Владимир Путин признал дефицит топлива в стране, однако назвал его "некритическим".

Экономика России – главные новости

Недавно экспорт нефти из России достиг максимума в текущем году. Местная переработка существенно пострадала в результате атак украинских дронов, поэтому Кремль вынужден по возможности отправлять энергоносители за границу. Его сверхприбыли стремительно сокращаются после разблокирования Ормузского пролива и падения цен на нефть в мире.

Российский топливный кризис распространяется по интернету – там появляется всё больше видео с жалобами жителей РФ на нехватку бензина и необходимость стоять в очереди на заправках по 8 часов. Россияне, в отличие от Путина, говорят, что "ситуация просто критическая".

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