Калия больше, чем в банане: 9 фруктов и овощей, которые стоит добавить в рацион

Достаточное потребление калия необходимо для поддержания здоровья.

Бананы известны высоким содержанием калия, который играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца, мышц, мозга и почек. В одном банане среднего размера содержится 422 миллиграмма (мг) калия, но это далеко не единственный продукт, содержащий много калия.

Издание Very well health назвало вкусные альтернативы банану.

Авокадо

Помимо полезных жиров и других питательных веществ, в одном среднем авокадо содержится примерно одна треть суточной нормы (СН) калия для большинства взрослых. Регулярно употребляя этот фрукт, вы также получите достаточное количество магния, фолиевой кислоты и клетчатки.

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Мангольд

Мангольд не только содержит больше калия, чем банан, но и является источником антиоксидантов, железа, цинка и магния, которые могут снизить риск развития некоторы хронических заболеваний.

Запеченный картофель

Благодаря высокому содержанию углеводов сладкий картофель может дать организму необходимую энергию. Съедая мякоть и кожуру, вы получите 164 калории, а также магний, фосфор и калий.

Акорн (тыква-желудь)

Акорн – крахмалистый овощ, которое иногда незаслуженно критикуют за содержание углеводов. Помимо высокого содержания калия, тыква содержит витамин С, клетчатку, антиоксиданты и бета-каротин.

Сладкий картофель (батат)

Сладкий картофель богат клетчаткой, витаминами А и С, цинком и калием. Он также содержит большое количество бета-каротина, который способствует здоровью глаз и кожи.

Курага

Сухофрукты, как правило, содержат больше калорий и сахара, чем свежие фрукты. Однако в данном случае это может оправдаться, поскольку курага обеспечивает около 25% суточной нормы потребления калия для большинства взрослых.

Гуава

Помимо калия, гуава отличается впечатляющим содержанием витамина С. Этот фрукт также богат противовоспалительными антиоксидантами, которые могут помочь в профилактике и лечении хронических заболеваний, как гипертония и диабет.

Чернослив

Чернослив способствует пищеварению благодаря содержанию клетчатки, но при этом обладает и другими полезными свойствами. Помимо калия, чернослив является хорошим источником витамина K и антиоксидантов.

Тыква

Хотя тыква – это сезонный осенний овощ, её можно употреблять в пищу круглый год. Добавляйте пюре из тыквы в качестве гарнира, в супы, пасту или пироги, чтобы увеличить потребление калия и витаминов А и Е.

Сколько калия нужно съедать в день

Точное суточное количество калия, необходимое каждому, зависит от возраста и пола. По словам экспертов 3 400 мг калия в день необходимо взрослым мужчинам, а 2 600 мг – женщинам.

Взрослым женщинам, кормящим грудью, может потребоваться около 2 800 мг калия в день из-за потери этого минерала с грудным молоком.

Ранее УНИАН писал, какой перекус полезен для сердца и мышц.

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