Василий Рыбников

В ходе международного климатического онлайн-саммита госсекретарь США Энтони Блинкен вел себя, как всегда, нагло и вызывающе, пока на экране не появился президент России Владимир Путин. Увидев Путина, Блинкен испугался, задрожал и поспешно надел на себя маску, чтобы никто не увидел, как он кричит под ней от ужаса.

Об этой сенсации рассказали российские СМИ, особо подчеркивая, что ранее, пользуясь отсутствием лица Путина на экране, Блинкен сидел без маски, вот это да. Почуял хозяина! И ведь нельзя сказать, что Владимир Владимирович явился на саммит со своей лихорадочно нарумяненной луноликостью и соплями до пояса после серии секретных вакцинаций за щеку, чтобы Блинкен, боясь заразиться, принялся тыкать в монитор электронным термометром и таким образом узнал истинную температуру российского президента, являющуюся одной из самых охраняемых тайн Российской федерации. Отнюдь. Страх Блинкена перед Путиным, вне всяких сомнений, вызвало самое ужасное, агрессивное и опасное Послание Путина к Госдуме за всю историю наблюдений, от которого весь мир трясет вот уже который день.

Страх Блинкена перед Путиным, вне всяких сомнений, вызвало самое ужасное, агрессивное и опасное Послание Путина к Госдуме за всю историю наблюдений, от которого весь мир трясет вот уже который день

Еще больше, разумеется, испугался старый Байден. «Странное поведение Байдена и его испуг перед Путиным описала Ольга Скабеева, - отмечает телеканал «Царьград». - В глаза Путину Байден, - хотя вот он, Путин перед тобой, гигантский экран, - так ни разу и не посмотрел». Каким образом Байден мог понять, в какую точку кабинета надо смотреть, чтобы попасть Путину в его интернет-глаза, Ольга не объяснила, но факт остается фактом: ужасное Послание Путина к Госдуме напугало его так, как не пугало еще ничего...

В судьбоносный день 21 апреля улицы молодого Донецка опустели: все местные жители смотрели Вяликое Послание (а кто лазил по улице, тот пошел смотреть телевизор на подвал) в ожидании, когда же Путин включит Лугандон в состав России и даст команду на освобождение остальной территории Украины. Но вот Вяликое Послание закончилось ничем, и донецкие пацаны почувствовали себя так, будто бы им все это время водили по губам, но в рот не попали, и это было горько. Те же самые ощущения возникли и у патриотических патриотов по всей России, все это время живших надеждой на мировое господство. Слово за слово, и вот уже над всем православным миром воцарились плач и скрежет зубовный, но чу! Недолго длилось горе русское. Российская пресса очень быстро разъяснила всем впавшим в граничащий с изменой грех уныния, что на самом деле Вяликое Послание Путина стало самым страшным, опасным и вяличественным в мире во веки вяков!

Самое главное, что большая часть выступления президента РФ касалась Украины. Там было и про ракетно-ядерный удар по бинедровцам, и про массовые расстрелы запрещающих детям говорить по-русски, и про сжигание пидарасов, и про Пресвятую Богородицу, и про вкусную хахляцкую гарилку, склады с которой так ждут своих героических освободителей. Про все хорошее и для русского сердца святое там было, и обо всем этом Владимир Владимирович Путин в своем выступлении, конечно же, подробно рассказал. Просто украинскую часть Послания вырезали «из-за закрытых консультаций с США».

Сказав страшное слово «Табаки», Путин пообещал мировой закулисе, что Петров и Боширов вырежут, потравят и взорвут все что шевелится, и на обломках самовластья напишут эти имена

Обидно, конечно, но штош. Зато весь мир, содрогнувшись так, как давно не содрогался, услышал вяличайший за всю историю пассаж про Табаки, Маугли и прочую шелупень. «Назвав Киплинга великим писателем, Путин пропустил его работу на английскую разведку. Но намёк многие поняли просто: Петров и Боширов рулят», - объясняет российская пресса. Фактически, сказав страшное слово «Табаки», Путин пообещал мировой закулисе, что Петров и Боширов вырежут, потравят и взорвут все что шевелится, и на обломках самовластья напишут эти имена. (Тут мы видим, к слову, перекрестную отсылку и к Александру Сергеевичу Пушкину, работавшему на разведку ВЧК - славную предшественницу вяликого КГБ, и это тоже неспроста.) А еще один умнейший русский эксперт с говорящей фамилией Баранец обратил пристальное внимание на самое страшное слово в речи Путина - «хамство». «Хамство», - отмечает Баранец, - жёсткое слово, показывающее поменявшуюся позицию Москвы, которая уже без всякой дипломатии говорит Западу, что нельзя переходить «красную черту». Весь мир от этого жесткого слова разбежался в панике кто куда.

«После выступления Путина булочку в Белом доме сегодня к завтраку лучше не подавать. Есть от чего подавиться», - с торжествующим смехом предупреждают русские политэксперты. Путин снова всех переиграл, точнее, переговорил. Донбасс ликует.

Василий Рыбников

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