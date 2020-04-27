"Я ж у Коли был": ресторан скандального депутата Тищенко продолжает работать для VIP-клиентов, несмотря на карантин – СМИ (видео)

Журналисты попытались заказать столик в ресторане, но им отказали.

Ресторан, который приписывают скандальному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, продолжает работать для VIP-клиентов, несмотря на запрет во время карантина.

Об этом идет речь в новом выпуске программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Журналисты зафиксировали, как элитный ресторан «Велюр» в центре Киева посещают гости, среди которых были замечены нардеп Антон Яценко, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский и другие.

При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.

Депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане «Велюр», ответил, что не был там. А депутат Кабанов признался, что просто заезжал к Тищенко.

"Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан", - сказал он.

Интересно, что сам Тищенко отрицает, что он владелец ресторана «Велюр».

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На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, Тищенко сказал: "Это вопрос не ко мне". На слова журналиста, что Тищенко является собственником этого ресторана, нардеп ответил: "Здрасте".

«В ресторан приезжают депутаты, «решали», бизнесмены, экс-регионалы. В ресторане что-то празднуют… Ресторан работает. Не для всех. Для вип-персон. Для «своих». Для столь «своих», что за час туда заходит с десяток людей. И это в то время, когда весь адекватный ресторанный бизнес закрыт на карантин. Кто-то несет большие убытки, кто-то уже потерял бизнес», - пишет журналистка Анастасия Усенко на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 11 мая. Такое решение правительство приняло, опираясь на прогноз ученых, которые ожидают еще две волны эпидемии: одной - в конце апреля, другой - между 3 и 8 мая. Увеличение больных прогнозируют из-за нарушения карантина верующими на пасхальные праздники.