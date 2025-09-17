Омбудсмен будет иметь право назначать проверки в воинских частях.

Верховная Рада Украины приняла закон о Военном омбудсмене. Как передает корреспондент УНИАН с места событий, за принятие соответствующего законопроекта №13266 в целом проголосовали 283 народных депутата.

Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в своем Telegram-канале отметил, что этот законопроект создает должность Военного омбудсмена, которым будет гражданское лицо.

Он должен защищать права военнослужащих и других категорий, связанных с сектором безопасности и обороны. Омбудсмена назначает президент сроком на пять лет.

"Офис Военного омбудсмена станет вспомогательным органом при президенте. Это важно, поскольку дает юридическое основание, соответствует конституционным ограничениям, и омбудсмену не дается статус независимого органа в виде подразделения, который противоречил бы Конституции", - отметил депутат.

Кроме того, добавил он, омбудсмен будет иметь право назначать проверки в воинских частях или органах военного управления, если на это будут основания. Источником таких оснований могут быть жалобы, обращения депутатов, публичные сообщения и средства массовой информации.

Что еще известно о Военном омбудсмене

Во время брифинга Федиенко отметил, что этот закон был нужен, чтобы улучшить защиту военнослужащих - с точки зрения защиты их интересов, в частности, когда происходят определенные неправомерные действия со стороны командиров в отношении подчиненных.

По его словам, сейчас накопилось много жалоб от военнослужащих относительно "приказов, командиров".

В свою очередь, Соломия Бобровская, народный депутат от "Голоса", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности отметила, что этим законом разграничиваются полномочия Уполномоченного ВР по правам человека и Военного омбудсмена.

Так, первый будет заниматься нарушением прав человека, а второй - нарушениями прав во время несения военной службы. "Это означает вопрос выплат, переводов, применения чрезмерной силы, возбуждение дел, в том числе, административных, уголовных", - сказала парламентарий.

Бобровская также выразила надежду, что "Ольга Решетилова, которая сегодня формально возглавляет фактически не институцию, а является представителем президента, которая занимается этим направлением, наконец получит статус через форму указа президента о назначении".

В тексте соответствующего законопроекта, в частности отмечается, что одно и то же лицо не может быть назначено на должность Военного омбудсмена более чем на два срока подряд.

На должность Военного омбудсмена может быть назначен гражданин Украины, который на день назначения достиг 30 лет, имеет высшее образование по степени не ниже специалиста (магистра), владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, и в течение последних пяти лет перед назначением проживает в Украине.

Военный омбудсмен - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в стране института Военного омбудсмена. 30 декабря он подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Зеленский отмечал, что совместно с Министерством обороны и гражданским обществом необходимо подготовить законопроект о Военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

