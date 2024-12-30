Глава государства отметил, что сейчас важно подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченным президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

"Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев", - прокомментировал назначение глава государства.

Как отметил Зеленский, в настоящее время главная задача - вместе с Министерством обороны, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

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"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - подытожил президент.

Военный омбудсмен: что известно

29 декабря Зеленский анонсировал создание в стране института военного омбудсмена. Он добавил, что создание такого института обсуждалось с министром обороны, с военным командованием, также с представителями гражданского общества.

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