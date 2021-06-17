Ирина Кобец

Судебная система Украины уже более 10 лет живет в состоянии постоянных судебных реформ. Причем после одной из них не было достаточного времени проанализировать эффективность, поскольку со сменой политической власти начиналась новая.

На днях на сайте президента Украины был обнародован Указ №231/2021, которым утверждена новая стратегия развития правосудия как начало очередной судебной реформы в Украине. По словам Владимира Зеленского, судебная реформа является сложным вызовом, однако трех лет должно хватить для решения проблемных вопросов и построения прозрачной и эффективной судебной системы.

Стратегия ожидаемо имеет декларативный характер и затрагивает большинство аспектов функционирования судебной системы, начиная от организационно-финансового обеспечения и заканчивая изменением системы судоустройства и перезагрузки органов судейского управления.

Указ президента не содержит конкретных механизмов совершенствования судебной системы, в то же время он устанавливает необходимые векторы, в направлении которых должна быть разработана и принята соответствующая законодательная база с последующим воплощением ее в жизнь.

Идея судов по принципу «единого окна» уже неоднократно обсуждалась. Однако стоит понимать, что организационно и финансово это достаточно затратный процесс

Хочу остановиться на кардинально новых идеях.

Создание новой модели апелляционных судов. Сейчас апелляционные суды функционируют в соответствующих округах. Округа формируются в зависимости от нагрузки. Реформированная система апелляционных судов заработала в конце 2018 года после ликвидации предыдущих судов.

Новая же модель предлагает объединить все юрисдикции в один областной апелляционный суд с отдельными палатами. По сути, предложенная модель соответствует структуре функционирующего Верховного Суда, однако в каждой области.

Для практической реализации этой идеи снова необходимо ликвидировать все существующие суды и создать новые. Конечно, со всеми последствиями такого процесса: создание новой материально-технической базы, перевод судей, передача и перераспределение дела и т.д...

Идея судов по принципу «единого окна» уже неоднократно обсуждалась. Однако стоит понимать, что организационно и финансово это достаточно затратный процесс.

На данном этапе не до конца понятно, каким образом предложенная инициатива может улучшить эффективность системы апелляционных судов. А потому возникает риторический вопрос, актуальна ли такая реформа.

Многие страны успешно внедрили в свои системы судов Институт мировых судей

Внедрение мировых судей. Институт мировых судей несколько лет обсуждается на уровне законодательной инициативы. Его внедрение действительно может разгрузить суды от рассмотрения малозначительных дел незначительной сложности, что позволит судам более основательно подходить к решению сложных дел и не нарушать сроки рассмотрения.

Много стран успешно внедрили в свои системы судов институт мировых судей, что положительно повлияло на функционирование судебной системы.

В то же время упомянутый институт требует серьезной правовой базы, его введение – это полное переформатирование судов первой инстанции. Введение кардинальных шагов в данном направлении необходимо, поскольку именно на уровне общих судов первой инстанции наиболее ощущается кадровый дефицит.

Сегодня процессуальное законодательство позволяет участвовать в судебном заседании в онлайне

Введение дистанционного судопроизводства для определенной категории дел. Диджитализация всех процессов в государстве набирает обороты, и в этом направлении указ предлагает ввести возможность рассматривать определенные категории дел онлайн независимо от местонахождения участников и суда. Какие это будут категории споров - не уточняется.

Впервые идея автораспределения дел не в пределах определенного региона, а в пределах всей Украины, прозвучала от Дмитрия Дубилета. В начале 2020 года указанная идея была воспринята довольно скептически, особенно в профессиональном юридическом сообществе. Но реалии карантинного периода поколебали скепсис.

Сегодня процессуальное законодательство позволяет участвовать в судебном заседании в онлайне, но для этого сторона должна совершить ряд процессуальных действий. Из контекста стратегии можно предположить, что определенная категория дел вообще будет рассматриваться только онлайн, без привязки к определенному региону.

Такая возможность экономит время сторон и суда, делает судебный процесс более удобным, эффективным и доступным. Однако суд в онлайне может функционировать лишь при условии надлежащего материально-технического обеспечения, с чем в последнее время возникают значительные проблемы.

Любая идея должна вводиться исключительно с пониманием источников ее финансирования. Иначе она обречена на поражение.

Обращение в суд является правом лица, которое не может ограничиваться обязанностью досудебного урегулирования

Обязателен досудебный порядок урегулирования некоторых споров с использованием медиации. Указом президента установлено, что в определенных категориях дел может быть установлен обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик.

На первый взгляд, указанная инициатива направлена на разгрузку судов, ведь в результате досудебного урегулирования спор может решиться, а стороны достичь консенсуса.

В то же время уменьшить нагрузку на судебную систему можно только за счет реформирования инструментов досудебного урегулирования споров. Простыми примерами неэффективности вышеуказанных институтов является невысокий процент отмененных налоговых решений по результатам административного обжалования, или отсутствие законодательной базы о медиации.

В дополнение, обращение в суд является правом лица, которое не может ограничиваться обязанностью досудебного урегулирования. Только после введения эффективных институтов досудебного урегулирования споров можно говорить о разгрузке судебной системы.

В любом случае, принятие стратегии – это лишь система координат, по которой необходимо двигаться. Надеюсь, что для судебной системы предложенная стратегия не станет реформой ради реформы.

Не нужно разрушать то, что действительно работает. И исключительно из-за того, что он введен предыдущей политической властью. Стоит сосредоточиться на улучшении действительно вопиющих проблемных моментов. Сейчас это катастрофический кадровый голод в судебной системе и, как следствие, низко эффективная (с точки зрения разумных сроков) система рассмотрения дел, особенно в общих судах первой инстанции.

Ирина Кобец, советник Юридической группы LCF, руководитель судебной практики

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