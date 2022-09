Ермак отметил, что Россия со своей манией величия угрожает целому миру.

Россия не борется с террористами – она платит им за службу, воспитывает террористов из своих детей и побуждает к терроризму своих граждан.

Об этом говорится в колонке руководителя Офиса президента Андрея Ермака, опубликованной в HuffPost.

В своей колонке Ермак обратил внимание на вопиющую пропаганду в РФ. "В мире, в котором сегодня живет Россия, у тигра вполне могут быть крылья, клюв и ласты – если на то будет воля Кремля", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что руководство России превратило в оружие почти четверть мировых запасов природного газа, но почти треть домохозяйств в самой стране не может отапливать им свои дома. В России почти четверть населения живет без канализации, но ракеты считаются там нужнее унитазов.

Ермак написал, что в РФ любят "величие", но эта слишком туманная вещь никогда не измеряется экономическим развитием, благополучием или качеством жизни - россияне измеряют его страхом. Террор является частью жизни в России.

"Поскольку россияне боятся самих себя и того, кем они стали, они ищут утешение в преследовании других своим "могуществом". Они уверены, чем больше людей в мире страдает от рук российского правительства, тем мощнее становится их государство", - написал Ермак.

В России властвует культ смерти, там с детства учат, что им, вполне возможно, придется умереть ради славы государства. Недавно именно об этом говорил школьникам кремлевский пропагандист Владимир Соловьев: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!".

"Когда-то Стинг пел: "I hope the Russians love their children, too" ("Я надеюсь, что россияне тоже любят своих детей"). Эту песню я вспомнил в марте 2022-го, когда прослушал запись российского военного, который звонил по телефону жене из только что захваченного городка в Киевской области. Он хвастался, как ограбил дом украинской семьи, чтобы обеспечить свою собственную", - поделился Ермак, добавив, что для российских солдат, многие из которых являются выходцами из беднейших регионов РФ, мародерство в Украине стало легким способом улучшить уровень жизни своих близких.

Также, по словам Ермака, отказ матери от сына после попадания в украинский плен также является проявлением любви в искаженной российской реальности. "Когда украинская журналистка позвонила ей и сообщила, что ее ребенок в плену и сидит рядом, мать ответила, что у нее нет сына – и положила трубку. Вас может шокировать такое бездушие. Но эту женщину можно понять. С советских времен русских военнопленных считали предателями, а их родственников нередко преследуют даже сейчас", - пояснил он.

Также в своей колонке Ермак написал о британском волонтере Поле Юри. По его словам, после шести недель переговоров Россия вернула Украине тело Юри. Он попал в плен в апреле во время эвакуации гражданских из зоны боевых действий в Запорожской области.

"В июле россияне сообщили, что Юри умер "в результате болезни и стресса". 7 сентября мы увидели, что это была за "болезнь", и какой это был "стресс": отсутствуют части тела, есть многочисленные порезы и следы пыток", - рассказал Ермак.

В связи с этим Ермак отметил, что пропагандистская машина пробудила у россиян "ужасную жажду крови".

"Россия не борется с террористами – она платит им за службу. Она воспитывает террористов из своих детей. Она побуждает к терроризму своих граждан. Независимо от того, где они задействованы – в Вооруженных силах РФ или в компании Вагнера, в ФСБ, ГРУ или Газпроме, Росатоме – они делают одно дело: сеют ужас и ненависть, убивают и угрожают, принуждают и шантажируют. Им говорят, что все это ради славы Земли Русской. Terra Russia. Разве не пора наконец-то назвать ее тем, чем она есть?", - подытожил Ермак.

Как сообщал УНИАН, Украина требует от Вашингтона признать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма.

7 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация не планирует внесение России в список государств-спонсоров терроризма. Представители Белого Дома не считают эту меру наиболее эффективным способом привлечь РФ к ответственности, и что такой шаг может помешать доставке гуманитарной помощи в Украину.

