Ответ американского лидера был лаконичным и без дополнительных объяснений.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россию не нужно признавать страной-спонсором терроризма.

Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме, информирует международное агентство Reuters.

На вопрос одного из журналистов, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".

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Как сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма.

Президент поблагодарил американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию. Глава государства подчеркнул, что никто в мире не укладывается в терроризм больше, чем Россия, и нет никакой рациональной причины, чтобы юридической реакции на это не было.

Отметим, что Государственный департамент США ответственен за внесение государств в список стран-спонсоров терроризма, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно поддерживали террористические акты по всему миру. Санкции, которые вводятся в отношении таких государств, включают в себя ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и иные ограничения.

Сейчас в американском списке стран-спонсоров: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея.

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