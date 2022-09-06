Соединенные Штаты Америки не считают эффективным предложение Украины внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, это может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Черное море.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Россию не нужно признавать страной-спонсором терроризма.
Как сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратитась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма.
27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию таким государством.
Как сообщал Politico, в Вашингтоне опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты.
Кроме того, страны из этого списка подпадают под санкции, из-за которых граждане США могут быть лишены возможности участия в деловых отношениях в этих странах.