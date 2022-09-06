Это может привести к задержке экспорта продовольствия, говорят в Белом доме.

Соединенные Штаты Америки не считают эффективным предложение Украины внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, это может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Черное море.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Россию не нужно признавать страной-спонсором терроризма.

Как сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратитась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию таким государством.

Как сообщал Politico, в Вашингтоне опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты.

Кроме того, страны из этого списка подпадают под санкции, из-за которых граждане США могут быть лишены возможности участия в деловых отношениях в этих странах.

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