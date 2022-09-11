Президент Украины подчеркнул, что терроризм – зло, которому не место в современном мире.

В годовщину терактов в США 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский от имени всех украинцев выразил искренние соболезнования американскому народу.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня отдаем дань памяти жертв терактов 11.09.2001. Этот день – один из самых трагических в истории Соединенных Штатов и мира. Украина, которая ежедневно подвергается ракетным обстрелам, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм – зло, которому не место в современном мире!", – отметил президент.

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Справка УНИАН. 11 сентября 2001 года произошла серия скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида" на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов. В результате нападения погибли 2 996 человек, более 6 тысяч человек получили ранения. Таким образом, теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв; инфраструктура понесла ущерб на сумму не менее 10 млрд долларов США.

В результате этих терактов были разрушены две 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Обломки разрушенных зданий и пожар вызвали частичный или полный обвал более десятка близлежащих сооружений. Один из захваченных самолетов террористы направили в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона, что привело к частичному разрушению западной части штаб-квартиры Министерства обороны США.

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