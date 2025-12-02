Россияне уже начали новые дезинформационные кампании на фоне подготовки их встреч с американской стороной по обсуждению плана по завершению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встреч украинской и американской делегаций во Флориде был доработан проект документа, который ранее рассматривался в Женеве.

Как сообщил глава государства в социальной сети Facebook, состоялся подробный доклад украинской делегации после всех встреч в Соединенных Штатах.

"Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", - сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов содержательно проинформировал американских партнеров о реальной ситуации на фронте.

"При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", - добавил президент.

Как отметил Зеленский, украинские дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно привлечены к наработке решений.

"Я проинформировал команду о разговорах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже. Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании, учитывая подготовку их встреч с американской стороной", - отметил Зеленский.

Также глава государства поручил продолжить максимально конструктивную работу с командой Президента США Дональда Трампа, а также с европейскими партнерами.

"Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию об истинных намерениях России и ее попытки использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений", - заявил Зеленский.

Он уверяет, что Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно.

"Мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность надо вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч.

Переговоры по мирному соглашению - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Женеве состоялись встречи украинской делегации с американской делегацией и представителями Германии, Франции и Великобритании. Во время тех встреч обсуждалось американское предложение из 28 пунктов по завершению войны.

Сначала в американском плане речь шла о том, что оккупированные Россией украинские территории, и в частности - Крым, Донетчина и Луганщина, признаются российской территорией.

В то же время оккупированные части Херсонщины и Запорожья остаются за Россией, и линия фронта в этих областях замораживается. Также Украине предлагалось закрепить в Конституции отказ от членства в НАТО и ограничить численность Вооруженных сил до 600 тысяч.

Впрочем, как отметил участник переговоров, секретарь СНБО Рустем Умеров, в Женеве во время встречи с американцами в начальном "мирном плане" удалось отразить большинство ключевых украинских приоритетов.

30 ноября во Флориде состоялась еще одна встреча украинской и американской команд. По данным СМИ, одним из самых сложных вопросов стал вопрос будущего границы между Украиной и Россией.

1 декабря Зеленский заявил, что РФ всегда нарушала предыдущие договоры и легко срывала мир. Учитывая это, цель Украины сейчас заключается в том, чтобы получить такие гарантии безопасности, чтобы никаких срывов мира со стороны России не повторялось.

Сегодня, 2 декабря, в Москве должны состояться встречи специального представителя США Стива Уиткоффа с российской стороной.

