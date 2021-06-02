По данным "Миротворца", родители Слюсарева получили российские паспорта в Крыму в числе первых после оккупации - еще 28 марта 2014 года.

Член политсовета партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев, получивший звание генерала при президентстве Виктора Януковича, попал в базу "Миротворец".

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму. Участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины», - говорится в профиле Слюсарева на «Миротворце».

По их данным, родители Слюсарева получили российские паспорта в Крыму в числе первых после оккупации - еще 28 марта 2014 года.

«Слюсарев еще в 2014-м отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты и даже флюораграфию грудной клетки. Интересно, что там с помощью этих документов оформляют? На работу брали или на службу?» - говорится в сообщении.

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Карьера Вадима Слюсарева

В течение 2011-2013 годов занимал пост начальника Особого отдела внутренней безопасности по Восточному региональному управлению Госпогранслужбы, а в 2013-2015 - начальника управления внутренней и собственной безопасности Департамента персонала Администрации ГПС, откуда был уволен в запас по семейным обстоятельствам.

Звание генерал-майора получил в 2011 году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах.

В марте 2021 года Вадима Слюсарева избрали членом политического совета партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

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Автор: Денис Прядко