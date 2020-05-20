цей матеріал доступний українською

Зеленский уверяет, что вопросу Крыма постоянно уделяется внимание государства

13:59, 20 мая 2020
Политика
133 0
Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства.

Читайте такжеЗеленский предлагает назначить Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД

"Вопроса Крыма в информационном пространстве, возможно, мало, но его точно не мало в делах государства, которое работает", - сказал президент.

По его словам, вопрос Крыма поднимается во время переговоров со всеми европейскими коллегами.

Ранее УНИАН сообщал, что в Офисе президента создадут группу, которая будет заниматься вопросами крымских татар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter