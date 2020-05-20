Зеленский уверяет, что вопросу Крыма постоянно уделяется внимание государства
13:59, 20 мая 2020Политика
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Вопрос Крыма поднимается во время переговоров со всеми европейскими коллегами.
Иллюстрация / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что вопросу Крыма постоянно уделяется внимание государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства.
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"Вопроса Крыма в информационном пространстве, возможно, мало, но его точно не мало в делах государства, которое работает", - сказал президент.
По его словам, вопрос Крыма поднимается во время переговоров со всеми европейскими коллегами.
Ранее УНИАН сообщал, что в Офисе президента создадут группу, которая будет заниматься вопросами крымских татар.
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