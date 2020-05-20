Вопрос Крыма поднимается во время переговоров со всеми европейскими коллегами.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что вопросу Крыма постоянно уделяется внимание государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства.

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"Вопроса Крыма в информационном пространстве, возможно, мало, но его точно не мало в делах государства, которое работает", - сказал президент.

По его словам, вопрос Крыма поднимается во время переговоров со всеми европейскими коллегами.

Ранее УНИАН сообщал, что в Офисе президента создадут группу, которая будет заниматься вопросами крымских татар.