Боевики атаковали несколько блокпостов на Луганщине, украинские военные понесли потери

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре оперативного командования "Север".

Как отмечается, огневое поражение осуществлялось по блокпостам в районах населенных пунктов Каштановое, Нижнее, Золотое, Хорошее, Смелое.

Также за сутки было зафиксировано боевое столкновение штурмового отряда с боевиками в районе блокпоста Национальной Гвардии Украины.

"Артиллерией сектора выполнялись огневые задачи по осуществлению противодействия огневого поражения позиций подчиненных войск оперативного командования "Север", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики и военные РФ более 40 раз нарушили режим перемирия – ТымчукКроме того, отмечается, что в ходе боев погиб один военнослужащий, 5 получили ранения.

"Потери вооружения и техники уточняются, предварительно Т-64 - 1 единица, УРАЛ4320 - 1 единица", - добавили в пресс-центре.