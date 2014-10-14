Под Бахмуткой на Луганщине между нацгвардейцами и боевиками идет бой

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По данным пресс-службы, боевики требуют от украинских бойцов покинуть позиции, угрожая им уничтожением. «Ранены пятеро наших военных, двое легко, трое доставлены в Лисичанскую больницу», - говорится в сообщении.

«Была получена информация о погибших с нашей стороны, однако официально эта информация пока не подтверждается», - отметил Москаль.

Читайте такжеБоевики обстреливают Мариуполь, среди жертв – 5 мирных жителейПо его словам, «с места боя поступают противоречивые данные, поскольку ни мобильная, ни другая связь там сейчас не работает». «Однако повторяю, что о вооруженных провокациях боевиков на праздник Покрова было известно заранее, это сообщали местные жители. Поэтому наши блокпосты в районе Бахмутки, которые регулярно и интенсивно обстреливаются, необходимо было усилить дополнительными военными подразделениями», - отметил Москаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля сообщила, что в первой половине дня боевики атаковали 31-й и 32-й блокпосты Национальной гвардии в районе Бахмутки Луганской области.

В результате атаки были подожжены украинские БТР и БМП. Связь с блокпостами потеряна, туда было направлено подкрепление бойцов Вооруженных сил и Нацгвардии.