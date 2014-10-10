Порошенко уволил Таруту из-за обращения к Путину в день его рождения – СМИ
Причиной увольнения главы Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты стало его обращение к российскому президенту Владимиру Путину.
Как пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Администрации президента, обращение Таруты к Путину в день его рождения окончательно испортило взаимоотношения губернатора с президентом Украины Петром Порошенко.
"Уверен – вы запомните этот год. За это время территория вашей страны как бы увеличилась, а моей как бы – уменьшилась. Это произошло из-за братоубийственной войны, вылившейся в море горя, слез и боли. К сожалению, удалось рассорить братские народы, вбить клин вражды между соседями, сломать семьи. Мы в страшном сне не могли представить тот кошмар, который пережили. Но мы не испугались. Мы вынуждены были защищаться и защищаемся сейчас. Мы стоим за свой дом и право определять свою судьбу и будущее", - написал Тарута президенту РФ.
Читайте такжеСМИ: Порошенко назначил главой ДонОГА Кихтенко По мнению украинского руководства, обращение Таруты к президенту РФ выходит за рамки системы субординации, сообщил нам источник в АП. И это могло осложнить атмосферу на будущих переговорах Порошенко с Путиным.
Эти опасения Порошенко не были напрасными, поскольку, свое раздражение в связи с "поздравлением" высказала российская сторона.
Между тем, для самого Таруты решение о его увольнении стало неожиданностью.
Напомним, о том, что Таруту уволили с поста главы Донецкой ОГА стало известно сегодня.