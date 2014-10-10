Порошенко уволил Таруту из-за обращения к Путину в день его рождения – СМИ

Как пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Администрации президента, обращение Таруты к Путину в день его рождения окончательно испортило взаимоотношения губернатора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Уверен – вы запомните этот год. За это время территория вашей страны как бы увеличилась, а моей как бы – уменьшилась. Это произошло из-за братоубийственной войны, вылившейся в море горя, слез и боли. К сожалению, удалось рассорить братские народы, вбить клин вражды между соседями, сломать семьи. Мы в страшном сне не могли представить тот кошмар, который пережили. Но мы не испугались. Мы вынуждены были защищаться и защищаемся сейчас. Мы стоим за свой дом и право определять свою судьбу и будущее", - написал Тарута президенту РФ.

Читайте такжеСМИ: Порошенко назначил главой ДонОГА Кихтенко По мнению украинского руководства, обращение Таруты к президенту РФ выходит за рамки системы субординации, сообщил нам источник в АП. И это могло осложнить атмосферу на будущих переговорах Порошенко с Путиным.

Эти опасения Порошенко не были напрасными, поскольку, свое раздражение в связи с "поздравлением" высказала российская сторона.

Между тем, для самого Таруты решение о его увольнении стало неожиданностью.

Напомним, о том, что Таруту уволили с поста главы Донецкой ОГА стало известно сегодня.