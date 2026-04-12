'Ты был лучшим!': известная украинская ведущая сообщила о горе в семье

Алина Шаманская довела до слез откровенным посланием.

Украинская ведущая и блогер Алина Шаманская сообщила о тяжелой потере. В семье Алины накануне светлого праздника Пасхи ушел из жизни ее отец Игорь Анатольевич Шаманский.

"Прощай, мой родной папа! Ты был моим верным другом! Ты был лучшим отцом! Моя творческая душа – это твоя душа! Именно от тебя я ее унаследовала", - поделилась блогер в своем Instagram, опубликовав трогательные кадры с откровенным посланием отцу.

Алина подчеркнула, что отец в первую очередь был для нее другом и опорой:

"Именно с тобой я делилась своими любовными страданиями и советовалась, что делать… Ты отпрашивал меня у мамы на дискотеку и советовал, что одевать… какую лучше прическу сделать. Я всегда спрашивала, зная о твоем хорошем вкусе. Ты действительно учил меня жизни, как друг!".

Блогер призналась, как завидовали ей подруги, что у нее такой крутой папа, с которым можно было "(почти) все". Также Шаманская вспомнила, как отец нашел деньги и отправил ее в США, дав ей колоссальный рост сознания и самостоятельности.

"Ты научил меня быть чуткой и доброй! Без назиданий "как надо"… Я просто видела, как поступаешь ты! Ты никогда в жизни не говорил, что что-то болит. Ты всегда говорил: "все прекрасно"! Как мне жаль, пап, что я больше никогда в жизни не услышу по ту сторону телефона: "О, моя прекраснейшая королева! Прелесть очей моих! У меня все лучше всех!". Я тебя очень люблю! Ты теперь во мне - навсегда! Я не прощаюсь! Мы с тобой на связи – в моей памяти и мыслях!" - добавила Алина.

