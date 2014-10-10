Таруту уволили с поста главы Донецкой ОГА – СМИ

Как сообщает Новое время со ссылкой на источник в окружении губернатора, новый глава ДонОГА будет представлен президентом Петром Порошенко через несколько часов в Краматорске.

Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост называли генерала Александра Кихтенко.

Читайте такжеСМИ: Новым главой Донецкой ОГА может стать генерал КихтенкоОн является первым номером партии Сила и честь. Ее глава Игорь Смешко ранее был назначен советником президента, председателем комитета по вопросам разведки при президенте.

Ранее советник президента Юрий Луценко заявил, что Порошенко планирует сменить Сергея Таруту на посту главы Донецкой облгосадминистрации.

Справка. Тарута был назначен на пост губернатора Донецкой облгосадминистрации указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова в марте нынешнего года.