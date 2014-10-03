Состояние мировой экономики хуже, чем ожидалось - Лагард

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, передает Радио Свобода.

«Глобальная экономика слабее, чем мы надеялись шесть месяцев назад. Восстановление есть, не поймите меня неправильно. Но оно слабее, чем мы ожидали. Наш прогноз на 2015 год является скромным. Это важный фактор. Перспективы потенциального роста снизились», - отметила Кристин Лагард.

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По ее словам, есть тенденция к сильному росту экономики в США и Великобритании, а также к падению европейской экономики. Она отметила также большую вероятность ускорения роста в беднейших странах, которые развиваются.