Террористы заминировали место падения боинга, расследования могут перенести на 2015 год

Несмотря на эти риски, эксперты объединенных следственных подразделений Малайзии, Австралии и Нидерландов и дальше ждут малейшей возможности продолжить работу на месте падения самолета.

Об этом говорит Председатель малазийской полиции Халид Абу Бакар изданию New Straits Times.

"Бои между украинскими правительственными силами и сепаратистами в Донецке происходят почти постоянно, поэтому там очень опасно для следователей команд. Мы до сих пор ждем малейшей возможности войти и продолжить работы, пока не наступила зима", - говорит Бакар, который сейчас находится в Киеве.

Однако полисмен отмечает, что сохранение жизни экспертов является первоочередной задачей, поэтому в случае необходимости расследование могут отложить до весны следующего года.

"Это совместное решение трех стран", - говорит Бакар.

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Украинское правительство обвиняет боевиков в минировании подступов к месту падения самолета.

Бакар утверждает, что в дальнейшем миссия будет фокусироваться на двух задачах - возврате личных вещей жертв и сборе доказательств.