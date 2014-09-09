За полчаса до аварии Боинга украинские диспетчеры просили пилотов подняться выше - отчет
Украинские диспетчеры за около получаса до катастрофы "Малайзийского боинга 777" (рейс MH17) говорили пилотам подняться на большую высоту, что было предусмотрено планом полета, но они этого не сделали.
Об этом говорится в предварительном отчете о причинах катастрофы, обнародованном сегодня нидерландской Dutch Safety Board.
"В это время (12.53 UTC) "Днепр-контроль" спросил, может ли MH17 подняться на высоту FL350 согласно плану полета (...) Экипаж ответил, что не может выполнить это и попросил остаться на высоте FL330 (более 10 километров). "Днепр-контроль" дал согласие на это", - указано в документе.
Около 13.00 экипаж попросил диспетчеров позволить ему изменить маршрут из-за погодных условий, на что получил согласие.
Позже пилоты сами спрашивали о возможности поднятия на большую высоту, но на этот раз украинские диспетчеры сообщили, что пока нет такой возможности и надо оставаться на высоте FL330.
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Как сообщал УНИАН, ряд российских медиа сообщали о том, что украинские диспетчеры приказали экипажу малазийского Боинга перед самой катастрофой уменьшить высоту и изменить курс, что, по их мнению, является свидетельством причастности украинцев к сбитию самолета. Таким образом, по их мнению, диспетчеры направляли судно к месту, где его хотели сбить украинские военные.
Согласно предварительным выводам экспертов Dutch Safety Board, малайзийский Боинг развалился в воздухе после того, как в него извне попала большое количество высокоэнергетических объектов. Ранее эксперты говорили, что собственно такими объектами поражают ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Российские медиа высказывали версию, что пассажирский Боинг расстрелял украинский военный истребитель.