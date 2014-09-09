За полчаса до аварии Боинга украинские диспетчеры просили пилотов подняться выше - отчет

Об этом говорится в предварительном отчете о причинах катастрофы, обнародованном сегодня нидерландской Dutch Safety Board.

"В это время (12.53 UTC) "Днепр-контроль" спросил, может ли MH17 подняться на высоту FL350 согласно плану полета (...) Экипаж ответил, что не может выполнить это и попросил остаться на высоте FL330 (более 10 километров). "Днепр-контроль" дал согласие на это", - указано в документе.

Около 13.00 экипаж попросил диспетчеров позволить ему изменить маршрут из-за погодных условий, на что получил согласие.

Позже пилоты сами спрашивали о возможности поднятия на большую высоту, но на этот раз украинские диспетчеры сообщили, что пока нет такой возможности и надо оставаться на высоте FL330.

Читайте также"Маленькие объекты", уничтожившие Боинг-777, попали в самолет снизу - комиссияБортовые самописцы перестали работать в 13.20 (UTC).

Как сообщал УНИАН, ряд российских медиа сообщали о том, что украинские диспетчеры приказали экипажу малазийского Боинга перед самой катастрофой уменьшить высоту и изменить курс, что, по их мнению, является свидетельством причастности украинцев к сбитию самолета. Таким образом, по их мнению, диспетчеры направляли судно к месту, где его хотели сбить украинские военные.

Согласно предварительным выводам экспертов Dutch Safety Board, малайзийский Боинг развалился в воздухе после того, как в него извне попала большое количество высокоэнергетических объектов. Ранее эксперты говорили, что собственно такими объектами поражают ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Российские медиа высказывали версию, что пассажирский Боинг расстрелял украинский военный истребитель.