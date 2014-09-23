Непригодных к армии во время войны будут отправлять на общественно полезные работы

Об этом сообщила глава ведомства Людмила Денисова, передает пресс-служба Камбина.

Согласно информации, в действующем с 2011 года документе определен термин "трудовая повинность", то есть граждан будут привлекать к принудительному выполнению работ оборонного характера, а также к ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера в период мобилизации и военного времени без обязательного согласия.

Среди прочего, в список общественно полезных работ в условиях военного времени добавлена деятельность, направленная на обеспечение обороноспособности государства, а также другие работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период действия военного положения (разбор завалов, дорог и др., выполнение работ, связанных с обеспечением потребностей Вооруженных сил и других военных формирований).

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Кроме того, уточнены категории лиц, которые могут привлекаться для выполнения таких работ, среди которых оказались также граждане, которые обеспечивают себя работой самостоятельно.

В частности, в ведомстве напомнили, что к общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения (кроме трудоспособных лиц, привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и забронированных за предприятиями на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ оборонного характера).

С каждой из указанных категорий лиц заключается срочный трудовой договор.