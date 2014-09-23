Украинцы лучше всего относятся к Лукашенко и Обаме, хуже всего - к Путину (опрос)

Также у 45% опрошенных положительное отношение к Брониславу Коморовскому, у 39% - к Жозе Мануэлю Баррозу, у 36% - к Дале Грибаускайте, 16% - к Владимиру Путину.

Рейтинг негативного отношения возглавляет В.Путин (75%). 32% опрошенных негативно относятся к А.Меркель, 31% - к Б.Обаме, 26% - к А.Лукашенко, 25% - к Н.Назарбаеву.

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Жители западного, центрального и северного регионов более благосклонны к Б.Обаме, А.Меркель, Б.Комаровскому, Ж.М.Баррозу, Д.Грибаускайте, Ф.Олланду. Зато жители Юга и Востока лучше относятся к А. Лукашенко и Назарбаеву. При этом на Юге также положительно относятся и к А.Меркель. Относительно положительно относятся к В.Путину только на Донбассе.

У людей старшего возраста наблюдается более позитивное отношение к А. Лукашенко и Н. Назарбаеву. Одновременно молодежь больше поддерживает Б.Обаму и А. Меркель.

Чем выше уровень образования респондентов, чем выше их материальный статус, тем лучше среди них отношение к Б.Обаме, Б. Коморовскому, Ж.М.Баррозу, Д.Грибаускайте, Ф.Олланду. Соответственно хуже отношение к А. Лукашенко, Н. Назарбаеву и В. Путину.

Если сравнивать с аналогичным исследованием за октябрь прошлого года, то уровень положительного отношения к В.Путину ухудшился с 47 до 16%, к Меркель с 61 до 51%. Одновременно отношение к Б.Обаме улучшилось с 51 до 54%. При этом стоит отметить, что одновременно возросло число респондентов, которые негативно относятся к политикам: отрицательное отношение к В.Путину возросло с 40 до 75%, к А.Меркель - с 13 до 32%, к Б.Обаме - с 25 до 31%.

Стоит заметить, что украинцы очень толерантны по отношению к гражданам других стран. При этом, отношение к ним гораздо лучше, чем к лидерам этих же стран.

Наиболее положительно украинцы относятся к белорусам (53% - однозначно положительно; 41% - скорее положительно), хуже - к русским (39% - однозначно положительно; 33% - скорее положительно).

Всего около 90% опрошенных положительно относятся к европейцам, полякам, литовцам, немцам, французам, около 80% - к американцам, около 70% - к русским.