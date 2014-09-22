Путин превзошел всех радикалов России - эксперт

Российские радикалы оказались в крайне невыгодном положении, им стало сложно конкурировать с кремлевской властью, потому что сегодня трудно делать что-то более радикальное, чем то, что делает Путин, заявил политолог из Израиля Вячеслав Лихачев на международной дискуссии о радикальных движениях в России и Украине, которую в Варшаве организовал Фонд Стефана Батория.

По словам эксперта, люди, которые сегодня представляют российскую точку зрения на государственном телевидении, пропагандируют имперский реваншизм, передает Радио Свобода.

«Если серьезно отнестись к тому, что такой человек как Александр Дугин является идеологом имперского прыжка на Запад, то тогда можно констатировать, что Россия не собирается останавливаться вплоть до Атлантического океана», - сказал политолог.

Читайте такжеУкраинская диаспора Бразилии готовится встречать идеолога российского неофашизмаГоворя о крайних правых в Украине, Лихачев обращает внимание, что в сравнении с другими посткоммунистическими государствами они всегда оставались феноменально маргинальными.

Эксперт из Израиля развенчал мифы российской пропаганды о ксенофобии участников протестных акций на Майдане.

«Среди погибших на Майдане было трое евреев - среди погибших от пуль снайперов 20 февраля. Первые погибшие, которые были на улице Грушевского - это были этнический армянин и этнический белорус, гражданин Беларуси, то есть мы видим, что совсем не этнонационалистический характер был у Майдана», - напомнил он.

Лихачев прогнозирует, что под влиянием русской агрессии поддержка украинских политиков радикальных взглядов несколько возрастет. Однако, по мнению эксперта, это не означает, что ультраправые силы будут иметь существенное влияние на украинскую политическую жизнь.