Тарута о Мариуполе: Мы контролируем ситуацию, в случае необходимости предусмотрена эвакуация

Об этом председатель Донецкой областной государственной администрации, которая сейчас работает в Мариуполе, Сергей Тарута заявил в интервью Радио Свобода.

«Мы контролируем ситуацию. В случае необходимости, конечно, эвакуация предусмотрена», - заверил Тарута.

Тем временем мэр Мариуполя Юрий Хотлубей заявил, что городская власть пока воздержалась от того, чтобы начать эвакуацию из города.

Читайте такжеВ Мариуполе создан собственный одноименный батальонКомментируя Радио Свобода бои на востоке от города между украинскими силовиками и сепаратистами и, как считают, регулярными российскими войсками, он сказал: «Сегодня мне звонили - как быть с детьми? Убеждали, что надо со школ раньше их забрать. Но я убедил, что дети придут со школ в свои дома - рядом со школами. А в школах есть подвалы и есть учителя, которые спрячут - в случае необходимости».

Сегодня украинские военные - пограничники и подразделение батальона «Азов» - отступили из укрепрайона под поселком Широкине, что примерно в 20 километрах на восток от Мариуполя. Перед этим противник нанес мощный артиллерийский удар по украинским позициям. Вследствие этого укрепрайон подвергся серьезным разрушениям. У украинских силовиков есть раненые и значительные потери в технике. После артудара украинских силовиков атаковала и вражеская бронетехника.

Также боевые действия происходили вблизи поселка Коминтерново, что расположено к северу от Широкино.

Также сегодня в Мариуполе состоялся митинг за единство Украины. По меньшей мере тысяча мариупольцев собрались на центральной площади города под государственными флагами Украины и заявляли, что выступают против войны и поддерживают целостность Украины.