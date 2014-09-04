В Мариуполе проходит многотысячный митинг за мир и Украину (фото)
Жители Мариуполя Донецкой области вышли на многотысячный митинг за единство Украины.
Как сообщает 0629.com.ua, люди начали собираться на центральной площади города в 17:30.
Читайте такжеПод Мариуполем слышны взрывы и выстрелы, очевидцы говорят о колонне российских танковУчастники митинга держат национальные флаги и говорят, что вышли выразить протест против войны.
Ok maybe there's more like 2000 here in #Mariupol#Ukrainepic.twitter.com/2xm8CJeTy4
— Sabra Ayres (@SabraAyres) September 4, 201
Мариуполь прямо сейчас. pic.twitter.com/2xUp03yF0J
- Украинское Лето (@Sergey_Osadchiy) September 4, 2014
Кроме того, во время акции 20 добровольцев, которые в течение последних дней тренировались в батальоне "Азов", присягнули на верность Украине. Бойцы будут сражаться в новом батальоне "Мариуполь".
Как сообщал УНИАН, в районе Мариуполя значительно укрепили оборонительные позиции из-за угрозы вторжения в город боевиков и российских военных.