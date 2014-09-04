В Мариуполе проходит многотысячный митинг за мир и Украину (фото)

Как сообщает 0629.com.ua, люди начали собираться на центральной площади города в 17:30.

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Кроме того, во время акции 20 добровольцев, которые в течение последних дней тренировались в батальоне "Азов", присягнули на верность Украине. Бойцы будут сражаться в новом батальоне "Мариуполь".

Как сообщал УНИАН, в районе Мариуполя значительно укрепили оборонительные позиции из-за угрозы вторжения в город боевиков и российских военных.