В Мариуполе проходит многотысячный митинг за мир и Украину (фото)

19:07, 04 сентября 2014
Политика
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Жители Мариуполя Донецкой области вышли на многотысячный митинг за единство Украины.

Маріупольці проти війни / 0629.com.ua

Как сообщает 0629.com.ua, люди начали собираться на центральной площади города в 17:30.

Читайте такжеПод Мариуполем слышны взрывы и выстрелы, очевидцы говорят о колонне российских танковУчастники митинга держат национальные флаги и говорят, что вышли выразить протест против войны. 

Кроме того, во время акции 20 добровольцев, которые в течение последних дней тренировались в батальоне "Азов", присягнули на верность Украине. Бойцы будут сражаться в новом батальоне "Мариуполь".

Как сообщал УНИАН, в районе Мариуполя значительно укрепили оборонительные позиции из-за угрозы вторжения в город боевиков и российских военных.

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