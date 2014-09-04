Силовики уничтожили под Мариуполем российскую зенитку и "Урал"

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Мобильными группами АТО сил в районе населенного пункта Коминтерново вблизи Мариуполя была уничтожена зенитная установка террористов и автомобиль «Урал», - говорится в сообщении

Читайте такжеСиловики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем«По докладам наших военных, техника была обозначена белыми кругами, как это делают оккупационные войска вооруженных сил России», - добавили в пресс-центре АТО.