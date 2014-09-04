Силовики уничтожили под Мариуполем российскую зенитку и "Урал"
17:31, 04 сентября 2014Политика
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Украинские силовики в районе населенного пункта Коминтерново вблизи Мариуполя уничтожили зенитную установку и автомобиль «Урал».
Под Мариуполем уничтожена техника оккупантов / 0629.com.ua
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Мобильными группами АТО сил в районе населенного пункта Коминтерново вблизи Мариуполя была уничтожена зенитная установка террористов и автомобиль «Урал», - говорится в сообщении
Читайте такжеСиловики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем«По докладам наших военных, техника была обозначена белыми кругами, как это делают оккупационные войска вооруженных сил России», - добавили в пресс-центре АТО.
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