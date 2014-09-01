Войска РФ наносили точечные ракетные удары по аэропорту в Луганске - Шкиряк

Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал в соцсети.

"Наши десантники вынуждены были отступить от луганского аэропорта, чтобы сохранить личный состав и жизни воинов. Так, российская армия наносила точечные ракетные удары и действовала методом "выжженной земли"... ", - написал Шкиряк.

Он также отметил, что в бою под Луганском, силы АТО уничтожили 7 вражеских танков с экипажами.Читайте такжеВ Украине действует не менее четырех тактических батальонов вооруженных сил России - СНБО

"За минувшие сутки были убиты более 100 боевиков на различных участках фронта. Кроме того, были подбиты БТР, БРДМ и 1 установку БМ-21 "Град" террористов", - отметил советник главы МВД.

Сегодня СНБО сообщило, что военнослужащие сил АТО, которые были задействованы в обороне от террористов и российских военных аэропорта "Луганск" по приказу покинули этот объект.

Утром штаб АТО сообщил, что между украинскими десантниками и усиленным танковым батальоном вооруженных сил РФ произошел бой за аэропорт.