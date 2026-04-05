Китай создал мировую империю дронов и внезапно закрыл небо, – NYT

В Китае, который долгое время доминировал в мировой индустрии беспилотников, резко усилили контроль за их использованием. Новые правила уже привели к фактическому ограничению большинства полетов и вызвали недовольство среди пользователей, пишет The New York Times.
Жесткие ограничения и контроль
С начала года власти ужесточили наказание за несанкционированные полеты дронов – вплоть до тюремного заключения. С мая все устройства должны быть зарегистрированы на реальные имена владельцев с привязкой к документам или номеру телефона.
Кроме того, полеты в большинстве городских зон требуют разрешения как минимум за сутки. Данные о полетах будут передаваться правительству в режиме реального времени, а также действуют строгие ограничения даже для небольших дронов.
В Пекине пошли еще дальше – фактически ввели почти полный запрет: ввоз, продажа и даже аренда дронов в столице ограничены.
Летать практически невозможно
Несмотря на официальные объяснения, владельцы дронов заявляют, что правила чрезмерны. В соцсетях появляются сообщения о штрафах, допросах и конфискации техники.
Популярным стал даже ироничный мем с перефразированным слоганом компании DJI:
"Не заставляйте небо ждать" превратили в "Не заставляйте полицию ждать".
Некоторые пользователи говорят, что получают звонки от полиции сразу после включения дрона, а разрешения на полеты часто отклоняют без объяснений.
Правительство объясняет новые ограничения соображениями безопасности:
- риски столкновения с гражданской авиацией;
- возможные кибератаки с помощью дронов;
- инциденты вблизи аэропортов и небоскребов.
Также в Пекине учитывают опыт современных войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке, где дешевые беспилотники стали эффективным оружием.
Парадокс заключается в том, что власти одновременно продвигают развитие так называемой "низковысотной экономики" – использование дронов для доставки, в агросекторе и обслуживании инфраструктуры.
Однако чрезмерные ограничения уже бьют по рынку:
- продажи дронов падают;
- растет количество объявлений об их перепродаже;
- бизнес-проекты с использованием беспилотников останавливаются.
Если политика не станет более гибкой, Китай рискует затормозить собственную индустрию, которую сам и создал, говорят эксперты.
