Китай создал мировую империю дронов и внезапно закрыл небо, – NYT

Новые ограничения фактически парализовали полеты и нанесли удар по рынку беспилотных летательных аппаратов.

В Китае, который долгое время доминировал в мировой индустрии беспилотников, резко усилили контроль за их использованием. Новые правила уже привели к фактическому ограничению большинства полетов и вызвали недовольство среди пользователей, пишет The New York Times.

Жесткие ограничения и контроль

С начала года власти ужесточили наказание за несанкционированные полеты дронов – вплоть до тюремного заключения. С мая все устройства должны быть зарегистрированы на реальные имена владельцев с привязкой к документам или номеру телефона.

Кроме того, полеты в большинстве городских зон требуют разрешения как минимум за сутки. Данные о полетах будут передаваться правительству в режиме реального времени, а также действуют строгие ограничения даже для небольших дронов.

В Пекине пошли еще дальше – фактически ввели почти полный запрет: ввоз, продажа и даже аренда дронов в столице ограничены.

Летать практически невозможно

Несмотря на официальные объяснения, владельцы дронов заявляют, что правила чрезмерны. В соцсетях появляются сообщения о штрафах, допросах и конфискации техники.

Популярным стал даже ироничный мем с перефразированным слоганом компании DJI:

"Не заставляйте небо ждать" превратили в "Не заставляйте полицию ждать".

Некоторые пользователи говорят, что получают звонки от полиции сразу после включения дрона, а разрешения на полеты часто отклоняют без объяснений.

Правительство объясняет новые ограничения соображениями безопасности:

риски столкновения с гражданской авиацией;

возможные кибератаки с помощью дронов;

инциденты вблизи аэропортов и небоскребов.

Также в Пекине учитывают опыт современных войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке, где дешевые беспилотники стали эффективным оружием.

Парадокс заключается в том, что власти одновременно продвигают развитие так называемой "низковысотной экономики" – использование дронов для доставки, в агросекторе и обслуживании инфраструктуры.

Однако чрезмерные ограничения уже бьют по рынку:

продажи дронов падают;

растет количество объявлений об их перепродаже;

бизнес-проекты с использованием беспилотников останавливаются.

Если политика не станет более гибкой, Китай рискует затормозить собственную индустрию, которую сам и создал, говорят эксперты.

