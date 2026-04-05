Вы неправильно используете этот режим стиральной машины, если допускаете одну ошибку

Эксперты советуют всё же уделить немного времени и прочитать инструкцию к стиральной машине.

Современные стиральные машины имеют много полезных функций и режимов работы, поэтому некоторые из них больше напоминают космический аппарат, чем бытовую технику. Неудивительно, что многие люди не хотят разбираться во всех настройках и всегда используют один и тот же режим.

И самая большая ошибка здесь может заключаться в том, что часто этим "любимым" режимом работы стиральной машины является экспресс-стирка. Часто люди думают так: если быстрый режим может постирать вещи, то зачем тратить время, воду и электроэнергию на другие режимы?

Как пишет akcios-ujsag.hu, проблема заключается в том, что быстрая стирка не предназначена для повседневного использования, и делать ее основным режимом неправильно.

Видео дня

Зачем нужен режим быстрой стирки

По словам экспертов и согласно инструкциям производителей стиральных машин, режим быстрой стирки предназначен для ситуаций, когда нужно постирать небольшое количество одежды с незначительным загрязнением. Он идеально подходит для того, чтобы просто освежить, например, футболку, рубашку или белье, которое надевали только один раз.

Более короткое время стирального цикла означает, что программа просто не справится со значительным загрязнением или с большим количеством вещей. В итоге часто это может означать, что вам придется повторно запустить стирку, когда станет очевидно, что с первого раза одежда не постиралась как следует. И это сведет на нет всю ту экономию времени и ресурсов, ради которой был выбран быстрый режим стирки.

К тому же, по словам экспертов, более длительные режимы стирки вовсе не обязательно означают большее потребление воды и электроэнергии. Ведь эти настройки обычно работают при более низких температурах воды, которая к тому же расходуется экономнее.

Другие бытовые советы

Ранее УНИАН рассказывал, почему не стоит постоянно держать в розетке зарядное устройство от телефона. Оставленная в розетке зарядка продолжает находиться под напряжением, что создает постоянный электрический стресс и постепенно изнашивает ее компоненты. Из-за даже незначительного, но длительного нагрева адаптер быстрее выходит из строя, особенно если он некачественный или несертифицированный, что может повышать риск неисправностей и короткого замыкания.

