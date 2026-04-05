Цены на дизель могут подскочить до 100 гривень за литр: эксперт назвал главную причину

Основным фактором, определяющим цены на топливо в Украине, является конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".

Он рассказал, что сейчас через Ормузский пролив не проходит около 20 миллионов баррелей нефти в день. По его словам, если конфликт затянется, то цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти еще сильнее.

Омельченко прогнозирует, что уже через две недели цены на дизель могут подскочить до 100 гривень за литр. Он добавил, что бензин будет стоить меньше, но тоже будет дорожать.

Также эксперт отметил, что кэшбэк на топливо не способствует снижению спроса на топливо. Он подчеркнул, что государственная инициатива только добавляет преимуществ премиум-сектору.

В ЕС предложили ввести новый налог из-за скачка цен на топливо

Ранее министры экономики и финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии призвали ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний. Они объяснили, что это может помочь смягчить последствия роста цен на топливо для потребителей.

В своем письме министры подчеркнули, что национальных усилий по акцизам недостаточно. Именно поэтому они настояли на создании общего инструмента на уровне Евросоюза.

