Лери Винн назвал имена звезд из РФ, о которых может положительно откликнуться

Украинский певец Лери Винн вспомнил о работе в РФ и признался, поддерживает ли он с кем-либо общение после начала полномасштабной войны.

Не секрет, что звезда 90-х ранее ездил на гастроли в столицу страны-агрессора. Однако сейчас он подчеркивает, что разорвал все связи с российскими коллегами.

"Москва – это бассейн с кислотой. Если в тебе есть что-то человеческое и ты этим дорожишь, там тебе будет трудно удержаться – погибнешь. Я для себя все эти связи полностью разорвал", – подчеркнул певец в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Однако, по его словам, есть два публичных человека, о которых он отзывается положительно.

"Это Алла Пугачева и продюсер Игорь Крутой, с которым какое-то время работал. Было время, когда жизнь нас сильно сблизила, мы общались. Но сейчас нет такого, чтобы позвонил вот так просто и спросил: "Алла Борисовна, как себя чувствуете?". Игорю – могу, но не буду. Перед 2014 годом, когда уже все было понятно, я расторг контракт с его компанией. Он тогда несколько раз переспрашивал: "Ты точно уверен?", я ответил: "Более чем", – вспомнил исполнитель.

