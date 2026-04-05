'Наше сияние': украинский актёр-воин показал 6-месячного сына (фото)

Украинский актер-воин Владимир Ращук показал новые кадры с маленьким сыном.

Звезда фильмов "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту" в своем Instagram отметил, что сегодня, 5 апреля, Яреме исполнилось шесть месяцев. По случаю праздника звездный отец опубликовал снимок с именинником и своей женой-актрисой Викторией Билан-Ращук.

"Нашему Яремчику сегодня полгода. Казалось бы, всего 6 месяцев, а ощущение, будто ты с нами всю жизнь. Ты растёшь, с интересом познаёшь мир и каждый день меняешь его для нас. А твоя улыбка – это просто чудо! Она исцеляет, вдохновляет и согревает, и не только нас. Твоя улыбка очаровывает каждого, кто тебя видит. В тебя невозможно не влюбиться. Ты – наше сияние. Очень тебя любим. Спасибо тебе за эти полгода счастья и любви. И за жизнь, которая только начинается", – подчеркнул актер с женой.

Также они показали, какой праздничный тортик с сердечком приготовили для сына.

Напомним, ранее актер-воин Владимир Ращук раскритиковал коллег, которые играют военных без опыта.

