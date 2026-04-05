Возле газопровода из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчатку: Орбан отреагировал

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что 5 апреля армия страны обнаружила взрывные устройства возле газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию с Венгрией. На фоне этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал чрезвычайное заседание. Об этом сообщают издания Telex и РТС.

Отмечается, что к операции по обнаружению взрывчатки были привлечены сербская криминальная полиция и военная полиция, которые использовали беспилотники, тепловизоры, собак и вертолеты.

Вучич рассказал, что на месте происшествия нашли мощные взрывчатые вещества и детонаторы. По его словам, сила потенциального взрыва могла быть опасной для многих людей и нанести серьезный ущерб.

"Я только что завершил телефонный разговор с премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которого я сообщил ему о первых результатах расследования наших военных и полицейских органов относительно угрозы критической газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию. Я сказал премьер-министру Орбану, что мы также сообщим ему о дальнейшем ходе расследования", - подчеркнул сербский лидер.

В то же время Вучич не сказал, кто может быть причастен к такому инциденту.

"Но очевидно, что мир, а точнее геополитические игры, не дадут нам покоя, и поэтому мы должны продемонстрировать высочайший уровень боеспособности. […] Любой, кто попытается поставить под угрозу энергетическую инфраструктуру Сербии, будет наказан самым суровым образом", - предупредил он.

В свою очередь Орбан подтвердил разговор с сербским президентом и сообщил, что созвал заседание чрезвычайного совета обороны сегодня днем.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что взорвать собирались "Турецкий поток". По его словам, Украина "организовала против нас нефтяную блокаду", подчеркнув, что якобы Киев ранее уже атаковал участок "Турецкого потока", который проходит по территории РФ.

Политика Венгрии в отношении Украины

Как писал УНИАН, ранее на митинге в Венгрии Орбана жестко освистали. Во время своего выступления вместо традиционно спокойного изложения своей пропаганды премьер несколько раз срывался на крик.

"Так что свистите там сзади, уважаемые тисаки, свистите. Вы тянете тележку украинцев, а не стоите на стороне венгров. Вы хотите проукраинское правительство и хотите отвезти деньги венгров в Украину. Это правда, если они уже пришли, то давайте им это скажем. Вы тянете тележку украинцев, а не стоите на стороне венгров!" - заявил политик, в очередной раз раскритиковав Украину.

Также сообщалось, что правительство Орбана обвинило в шпионаже в пользу Украины известного венгерского журналиста. Речь идет о Сабольче Паньи, против которого будут выдвинуты обвинения.

В то же время он опроверг любые правонарушения.

"Обвинения журналистов-расследователей в шпионаже практически беспрецедентны в XXI веке для государства-члена Европейского Союза. Это что-то более типичное для путинской России, Беларуси и подобных режимов", - подчеркнул журналист.

