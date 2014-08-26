Российские войска продолжают вывозить оборудование военных заводов на Донбассе

Террористы вместе с российскими военными продолжают загружать и вывозить из Луганской и Донецкой областей высокоточное оборудование военных заводов.

Читайте такжеНа Луганщине боевики обустраивают огневые позиции на территории заводов и фабрик - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в частности, из Луганска вывозится оборудование завода “Электронмашстрой”, из Краснодона - оборудование завода “Юность”, из Донецка - оборудование завода “Точмаш”.