Российские войска продолжают вывозить оборудование военных заводов на Донбассе
13:32, 26 августа 2014Политика
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В частности, из Луганска вывозится оборудование завода “Электронмашстрой”.
REUTERS
Террористы вместе с российскими военными продолжают загружать и вывозить из Луганской и Донецкой областей высокоточное оборудование военных заводов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, в частности, из Луганска вывозится оборудование завода “Электронмашстрой”, из Краснодона - оборудование завода “Юность”, из Донецка - оборудование завода “Точмаш”.
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