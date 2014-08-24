В Севастополе на День Независимости вышли с флагами Украины
21:15, 24 августа 2014Политика
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В Крыму состоялась акция в честь Дня Независимости Украины.
Акция протеста в Севастополе / ТСН
Пикет в Севастополе проводили под постаментом, на котором до оккупации полуострова стоял памятник гетьману Сагайдачному. Акция в честь Дня Независимости Украины продолжалась всего несколько минут: прохожие сразу же вызвали полицию.
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По закону оккупантов человек с флагом является правонарушителем. Двоих участников задержали - их обвиняют в провождения несанкционированной акции.
Сегодня за возложение цветов к памятнику Шевченко украинцев не арестовывали, но площадь обнесли забором, а в кустах находился водомет.
Несколько смельчаков вышли с флагами Украины на акцию протеста в Севастополе
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