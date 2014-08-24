В Севастополе на День Независимости вышли с флагами Украины

Пикет в Севастополе проводили под постаментом, на котором до оккупации полуострова стоял памятник гетьману Сагайдачному. Акция в честь Дня Независимости Украины продолжалась всего несколько минут: прохожие сразу же вызвали полицию.

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По закону оккупантов человек с флагом является правонарушителем. Двоих участников задержали - их обвиняют в провождения несанкционированной акции.

Сегодня за возложение цветов к памятнику Шевченко украинцев не арестовывали, но площадь обнесли забором, а в кустах находился водомет.