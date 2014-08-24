Украина отмечает 23-ю годовщину Независимости: громкие акции прошли в Одессе, Львове и Днепропетровске

В центре Одессы почти 1,3 тысячи людей в вышиванках создали «живую цепь» в честь Дня Независимости Украины. Как передает корреспондент УНИАН, люди в вышиванках, которые собрались на Приморском бульваре, взялись за руки и стали «живую цепь» от памятника Дюка к набережной на морском вокзале Одесского морского порта. Акция проходила под проливным дождем.

Участники акции, которая состоялась в рамках Вышиванкового фестиваля, выстроились по всей длине Потемкинской лестницы и через дорожную магистраль. У большинства людей в одежде или в руках желто-голубые элементы украинского флага или надувные шары аналогичной цветовой гаммы. Как сообщили организаторы мероприятия, таким образом в Одессе зафиксирован рекорд вышиванок «Вышиванковая цепь» - в 2012 году в такой акции приняли участие 853 человека.

Также в Одессе прошел военно-морской парад, перед началом которого выступил Президент Украины Петр Порошенко.

В Днепропетровске более 5 тысяч человек прошли Шествием славы по центру города. Как передает корреспондент УНИАН, многие днепропетровцы, в том числе волонтеры, пришли с детьми, были одеты в вышиванки и держали в руках сине-желтые флажки. Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто погиб на киевском Майдане и в зоне АТО, отстаивая суверенитет и европейский выбор Украины.

По площади перед ОГА праздничным военным маршем прошли подразделения военнослужащих Днепропетровского гарнизона, бойцы спецбатальона «Днепр» и участники АТО. После этого от ОГА под возгласы: «Слава Украине, Героям слава!» началось Шествие славы к центральной площади Днепропетровска им. Героев Майдана, где состоялся концерт художественных коллективов. Вечером на этой площади анонсировано большой благотворительный музыкальный марафон с участием известных украинских исполнителей - групп «ТИК», «ВВ» и Русланы.

В центре освобожденного от террористов Славянска сотни людей собрались под украинскими флагами. Город, наверное, впервые по-настоящему празднует День Независимости.

В Чернигове по случаю Дня Независимости Украины состоялась церемония возложения цветов и торжественный митинг. На площадке перед церковью прошла молитва за мир и спокойствие в Украине. Праздничные мероприятия сегодня пройдут в городском Парке культуры и отдыха, в частности международный фольклорный фестиваль национальных культур ”Полесский круг”, выставка цветов ”Счастье красоты” и художественный фестиваль ”Сорока ух”. Под вечер на Красной площади состоится концерт патриотической песни.

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В Житомире состоялся торжественный митинг, во время которого юношам и девушками, которым сегодня исполнилось 16 лет, руководители области и города вручили паспорта граждан Украины.

В парке культуры имени Юрия Гагарина состоится благотворительный концерт в поддержку военнослужащих. Во время концерта пройдет благотворительный аукцион по продаже работ детей с ограниченными возможностями

В Хмельницком состоялся марш вышиванок, который организовала местная организация ВО «Свобода». На марш собралось около тысячи человек. Несмотря на ливень, люди прошлись в национальной одежде по центральным улицам города, при этом несли 50-метровый украинский флаг. Мероприятие завершилось молебнем по Украине и погибшим бойцам на Донбассе.

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Во всех храмах на Львовщине День Независимости начался общим молебнем за Украину. Громко с самого утра День Независимости тысячи людей празднуют во Львове. Вместо парада военной техники, там прошел парад трамваев.

В 13.00 во Львове стартовал марафонский забег «За трезвую нацию», посвященный Дню Независимости Украины. Участники забега будут собирать средства на закупку амуниции украинским военным, которые находятся в зоне АТО. Также сегодня во Львове будет проходить акция, в рамках которой каждый желающий, львовянин или турист, независимо от своего местонахождения, споет Государственный Гимн Украины. Завершатся празднования в 22.10 салютом.

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В Ивано-Франковске парад вышиванок прошел под лозунгом: ”Независимость - это борьба!”. Несмотря на дождливую погоду, более тысячи жителей города прошли шествием от памятника Ивану Франко по улице Независимости до Вечевой площади, где состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Участвовали в параде родители с маленькими детьми, молодежь и пожилые люди - все в вышитых рубашках, с национальной символикой и большим Государственным Флагом Украины впереди колонны.

По словам участников, своим парадом они передают подъем боевого духа военным, которые сейчас защищают независимость и территориальную целостность Украины. В колонне прошли также народные депутаты, руководители облгосадминистрации и городского совета, ветераны Украинской повстанческой армии.