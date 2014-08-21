В зоне АТО погиб сотник Майдана и лидер афганцев Олег Михнюк

Тело еще не доставлено в расположение части, но предположительно похороны состоятся завтра в Киеве, сообщает "ОстроВ" со ссылкой на сослуживцев Олега Михнюка.

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"Нас посылают на бойню. Убивают руками сепаратистов", - сказали сослуживцы погибшего сотника, комментируя его смерть.

Олег Михнюк родился 1965 году в Черниговской области. Награжден двумя орденами Красной Звезды, "За мужество" III и II ступеней, медалями. Первый заместитель председателя Украинского Союза ветеранов Афганистана.