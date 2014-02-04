Требования закона об амнистии могут быть реализованы без политиков - "афганцы"

Сегодня к переговорам присоединятся и представители Генпрокуратуры Украины. Об этом сообщил представитель «афганцев» на Майдане Олег Михнюк.

Читайте такжеАфганцы и Правый сектор заявили, что заключили соглашение с МВД и СБУПо его словам, уже освобождено 112 задержанных активистов, а 7 февраля, согласно достигнутым договоренностям, будут освобождены еще 116 задержанных участников протеста. После этого афганцы и «Правый сектор» разблокируют КГГА и ул. Грушевского и призовут областные штабы Евромайданов освободить захваченные административные здания. Во время переговоров стороны также договорились соблюдать перемирие.

«Политики и политические силы, которые вели переговоры, не занимаются судьбой тех людей, которые находятся в заключении. Люди, которые находятся на баррикадах, доверили нам вести эти переговоры. В связи с этим было сделано заявление Турчинова, которое возмутило людей, и он не имеет права делать таких заявлений», - отметил Михнюк.

По сути, после договоренностей радикальной части «майдана» с силовиками отпадает необходимость в изменении или принятии нового закона об амнистии, на чем настаивают лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк и глава УДАРа Виталий Кличко.

В то же время, инициативу «Правого сектора» и «афганцев» могут поддержать и ВО «Свобода». Не стоит забывать, что 28 января «свободовцы» разблокировали здание Львовской облгосадминистрации.

Можно напомнить, что самое активное участие «свободовская» сотня «Самообороны Майдана» принимала 29 января и в силовом освобождении здания Министерства агрополитики от активистов «Спильной справы», что требовалось для достижения договоренностей с властью относительно закона об амнистии и освобождения задержанных активистов.