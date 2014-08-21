Бывший госсекретарь США: в итоге поражение будет у Путина
09:08, 21 августа 2014Политика
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Россия уже не скрывает своего вторжения в Украину, но по итогам таких действий, поражение будет у президента РФ Владимира Путина.
REUTERS
Такое мнение выразил бывший государственный секретарь США Строуб Телботт, который в настоящее время возглавляет один из ведущих американских стратегических центров – Институт Брукингса, сообщает радио "Свобода".
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"Мы должны перестать думать в терминах того, что мы будем делать, если Россия фактически вторгается в Украину. Россия уже вторглась в Украину. Они сделали это частями – через "зеленых человечков", и некоторое время это могло быть описано как тайное вторжение. Это больше не является тайным, и Путин проиграет, россияне в целом проиграют", - подчеркнул Строуб Телботт.
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