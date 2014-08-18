СБУ перехватила переговоры боевиков: обстреляли из "Градов" Степное, переложили вину на АТО
Перехваченные телефонные разговоры боевиков ДНР свидетельствуют о том, что обстрел мирного населенного пункта Степное 15 августа с РСЗО "Град" осуществили именно террористы.
При этом ответственность за это пытаются переложить на силы АТО, сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении не уточняется, какое именно из многочисленных населенных пунктов Донбасса с названием Степное имеется в виду. Боевики в телефонном разговоре уточняют, что это Степное расположено рядом с Березовым.
Читайте такжеВ городе Моспино под Донецком каждую ночь боевики из «Градов» обстреливают жилые кварталыНаводчица террористов по кличке "Корса" жалуется, что террористы попали в дома мирных жителей, промахнувшись на "минуту", причем пострадали дети. В ответ боевик "Волк" советует ей выпить 150 граммов, чтобы успокоиться, и сообщает, что "пустили инфу", якобы удар нанесли силы АТО.
"Такое уже бывало. Это война", - завершил разговор "Волк".