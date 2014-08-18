Возле Суходольска украинская авиация уничтожила «Град» противника – «Права справа»
03:14, 18 августа 2014Политика
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В Луганской области в районе Суходольска украинская авиация уничтожила установку реактивного огня «Град» террористов.
Возле Суходольска украинская авиация уничтожила «Град» противника / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, ставшие очевидцами происходящего, а также сами военные.
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«17 августа, в районе 21.00 самолет ВСУ нанес ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков в районе города Суходольска, в результате была уничтожена установка реактивного огня «Град»,- сказал Снегирев.
При этом он добавил, что «в ответ боевики открыли по самолету огонь из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь»,но самолет ушел от обстрела».
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