Возле Суходольска украинская авиация уничтожила «Град» противника – «Права справа»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, ставшие очевидцами происходящего, а также сами военные.

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«17 августа, в районе 21.00 самолет ВСУ нанес ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков в районе города Суходольска, в результате была уничтожена установка реактивного огня «Град»,- сказал Снегирев.

При этом он добавил, что «в ответ боевики открыли по самолету огонь из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь»,но самолет ушел от обстрела».