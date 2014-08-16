Порошенко возобновил традицию Ющенко втречаться с гостями в Доме с химерами

Иностранных высоких гостей снова принимают на Банковой в Доме с химерами. Президент Петр Порошенко впервые за свою каденцию приветствовал на крыльце исторического здания президента Финляндии, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Читайте такжеПорошенко пригласил Меркель посетить Украину на следующей неделе

Оба руководителя сошлись на том, что у их государств много общего. Особенно один сосед, с которым каждому приходилось иметь немало хлопот. Президент Финляндии заверил, что его маленькая страна будет поддерживать Киев в трудные времена.

Традицию приветствовать зарубежные делегации в Доме с химерами начали при президентстве Виктора Ющенко. Во времена Виктора Януковича о ней не вспоминали.