Россия прислала полупустые грузовики, чтобы не было износа - СМИ

Об этом рассказал РИА Новости представитель подмосковного транспортного предприятия - перевозчика гуманитарного груза.

В интернете ранее появились фотографии, на которых грузовики с гумпомощью заполнены лишь частично.

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"Камазы" не загружены полностью, чтобы не было чрезмерного износа еще не обкатанных автомобилей, многие из которых 2014 года выпуска", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, колонну сопровождает ограниченное количество людей.

"Это значит, что в случае поломки техники и остановки на трассе перегрузить многотонный грузовик вручную по другим машинам, к тому же загруженным полностью, было бы очень непросто", - сказал собеседник агентства.

"К тому же, полностью загруженный фургон недостаточно быстро идет в гору, что ввиду большого количества машин сильно влияло бы на скорость передвижения колонны. А груз необходимо было доставить быстро ввиду сложной гуманитарной ситуации на востоке Украины", - добавил он.